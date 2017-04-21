Жительница Херсона выиграла в лотерею 100 тыс грн

В сообщении говорится, что зовут победительницу лотереи "Как казаки" в серии "За сокровищами охотились" Ирина. И выигрыш ей приснился во сне.

Женщина делится впечатлениями, что накануне ей приснился сон, который предвещал большие деньги. И в итоге сон стал явью.

Ирина также говорит, что является большой поклонницей лотерей и будет продолжать играть. Максимальный выигрыш в "Как казаки" составляет полмиллиона гривен.

Ранее УРА-Информ сообщил, что кассир Днепровской полиции присвоила себе 700 тыс гривен.