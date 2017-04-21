15:32 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жительница Херсона выиграла в лотерею 100 тыс грн

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поделился с УНН, что недавно жительница Херсона выиграла в мгновенную электронную лотерею 100 тыс грн.

Жительница Херсона выиграла в лотерею 100 тыс грн

В сообщении говорится, что зовут победительницу лотереи "Как казаки" в серии "За сокровищами охотились" Ирина. И выигрыш ей приснился во сне.

Женщина делится впечатлениями, что накануне ей приснился сон, который предвещал большие деньги. И в итоге сон стал явью.

Ирина также говорит, что является большой поклонницей лотерей и будет продолжать играть. Максимальный выигрыш в "Как казаки" составляет полмиллиона гривен.

Ранее УРА-Информ сообщил, что кассир Днепровской полиции присвоила себе 700 тыс гривен.


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