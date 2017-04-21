В Украины в шести областях из-за непогоды люди остались без света

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайных ситуациям, в шести областях люди остаются без света. Так, согласно отчету ведомства, в Одесской области обесточено 245 населенных пунктов, в Николаевской - 14, в Харьковской - 23, в Днепропетровской - 32, в Херсонской - три и в Запорожской области один населенных пунктов обесточен.

При этом за прошедших два дня спасателям удалось восстановить электроснабжение 485 населенных пунктов.

19-20 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение в Днепропетровской области в 255 населенных пунктах, в Полтавской - 68, в Харьковской - 131, в Запорожской - 19, в Херсонской - 11 и Кировоградской - один населенный пункт, - рассказали в ведомстве.

В пятницу бригадами облэнерго продолжат работы по восстановлению электроснабжения, - заверили в ГосЧС, добавив, что по состоянию на семь часов утра на дорогах государственного и регионального значения, пробок не зафиксировано.

Вместе с тем спасатели напомнили, что в связи с ухудшением погодных условий с семи часов утра 20 апреля введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги Киев-Одесса. Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным синоптиков в пятницу Украины продолжит засыпать снегом.