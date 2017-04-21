01:00 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине за пять лет уничтожили 127 тысяч голов свиней

С 2012-го года в нашей стране специалисты заметили 212 случаев АЧС.

В Украине за пять лет уничтожили 127 тысяч голов свиней

Случаи АЧС замечены в 23-ех регионах нашего государства. Такие сведения содержатся в сообщении Госпродпотребслужбы, что было недавно предоставлено в процессе слушаний по вопросу эпизоотической ситуации, что сложилась сейчас в Украине и организации мер предотвращения вспышек заболевания сельскохозяйственных животных

В ходе мер предотвращения АЧС начиная с 2012-го года уничтожено примерно 127 тысяч голов свиней. В 2017-ом же году, в частности, по итогам АЧС уже уничтожили около 4800 голов этих животных.

Как сообщал УРА-Информ, в марте вспышка АЧС замечена на Херсонщине.


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