В Украине за пять лет уничтожили 127 тысяч голов свиней

Случаи АЧС замечены в 23-ех регионах нашего государства. Такие сведения содержатся в сообщении Госпродпотребслужбы, что было недавно предоставлено в процессе слушаний по вопросу эпизоотической ситуации, что сложилась сейчас в Украине и организации мер предотвращения вспышек заболевания сельскохозяйственных животных

В ходе мер предотвращения АЧС начиная с 2012-го года уничтожено примерно 127 тысяч голов свиней. В 2017-ом же году, в частности, по итогам АЧС уже уничтожили около 4800 голов этих животных.

Как сообщал УРА-Информ, в марте вспышка АЧС замечена на Херсонщине.