18:22 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине 368 населенных пунктов остаются обесточенными

Новые ограничения на украинских трассах не были пока что введены.

В Украине 368 населенных пунктов остаются обесточенными

Так, по причине неблагоприятной погоды состоянием на 14:00 21-го апреля обесточенными все так же остаются 368 украинских населенных пунктов, которые находятся сразу в нескольких областях страны. Такие сведения распространили в Госслужбе по ЧС страны.

Таким образом - на 14:00 21-го апреля обесточены 368 различных населенных пунктов сразу в шести регионах – в Одесском обесточено 278 поселков и городов, а также в Николаевском – 14, на Харьковщине обесточено 17-ть городков и сел, на Днепропетровщине – 46. Специалисты облэнерго продолжают заниматься восстановлением.

Как сообщал УРА-Информ, на Одесчине за сутки в снегу из-за непогоды застряли примерно сто авто.


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