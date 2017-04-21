В пятницу Украину продолжит засыпать снегом

В пятницу, 21 апреля, практически на всей территории страны будут господствовать ночные заморозки, а дневная температура не превысит 6-12 градусов тепла.

В южных, центральных и восточных областях пройдут дожди с мокрым снегом. При этом этой ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, а днем еще и в Полтавской, Харьковской будет идти сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. Ветер во время снегопада усилится до 15-20 метров за секунду.

В Киеве сегодня осадков синоптики не обещают. Ночью в воздухе заморозки 0-5 градусов мороза. Днем температура воздуха составит 8-10 теплых градусов.

На западе также без осадков, только на Прикарпатье ночью мокрый снег, на Закарпатье дождь с мокрым снегом. Ночью в воздухе заморозки от 0 до минус 5 градусов. Днем потеплеет до 5-10 градусов.

На севере Украины в пятницу без осадков. Ночью в воздухе заморозки 0-5 градусов мороза. Днем потеплеет до 5-10 градусов.

В центральных областях - мокрый снег, налипание мокрого снега, в Кировоградской и Днепропетровской областях сильный мокрый снег. Ночью в воздухе заморозки от 0 до минус 5 градусов. Дневная температура воздуха составит 0-5 градусов, в Винницкой и Черкасской областях потеплеет до 4-9 градусов.

На востоке страны днем местами сильные осадки. Ночью в воздухе заморозки от 0 до минус 5 градусов. Дневная температура воздуха составит 5-10 градусов, в Харьковской области будет от 0 до 5 теплых градусов.

На юге Украины сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 градуса до плюс 4 градуса. Днем потеплеет до 5-10 градусов.