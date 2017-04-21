 В Одессе обрушился балкон, пострадавших нет

Сообщается, что в результате данного происшествия никто не пострадал. Любопытно то, что квартира, балкон которой обрушился, приватизирована и в списках аварийного жилья не числится. Хозяйка жилища утверждает, что балконом даже не пользовалась.

Осмотр балкона показал, что обрушение произошло, вероятнее всего, из-за прогнивших металлических конструкций.

В будущем будет проводиться проверка всех балконов пострадавшего дома. Жителям выдали предписания о запрете пользования балконами.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Херсоне обвалилась часть жилого дома.