18:35 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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 В Одессе обрушился балкон, пострадавших нет

Пресс-служба горсовета Одессы передала СМИ информацию о том, что сегодня по улице Базарной обрушился балкон одной из квартир.

 В Одессе обрушился балкон, пострадавших нет

Сообщается, что в результате данного происшествия никто не пострадал. Любопытно то, что квартира, балкон которой обрушился, приватизирована и в списках аварийного жилья не числится. Хозяйка жилища утверждает, что балконом даже не пользовалась.

Осмотр балкона показал, что обрушение произошло, вероятнее всего, из-за прогнивших металлических конструкций.

В будущем будет проводиться проверка всех балконов пострадавшего дома. Жителям выдали предписания о запрете пользования балконами.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Херсоне обвалилась часть жилого дома.


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