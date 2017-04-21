В.Гонтарева оставила без комментариев свое участие в банкротстве банка "Михайловский"

В сообщении говорится, что украинские журналисты встретили главу Нацбанка Валерию Гонтареву в отеле "Fairmont" в Вашингтоне. Представители СМИ хотели задать ей несколько вопросов, в том числе и о банкротстве банка "Михайловский", однако все попытки журналистов остались без комментариев.

Гонтарева отказалась общаться с журналистами и тем более рассказывать, какую роль сыграла в банкротстве банка "Михайловский".

На провокационный вопрос: "Что означает фраза: "Лере нужно занести 2" в переговорах бизнесмена Бориса Кауфмана и Екатерины Рожковой?" руководительница НБУ также отвечать не стала.

Ранее УРА-Информ сообщал, что В.Гонтарева отправилась в США на собрание МВФ.