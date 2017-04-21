В электричке "Казатин-Киев" обнаружили младенца в кульке

Младенец ранее был обнаружен людьми в электричке, едущей из Казатина в Киев. 21-го апреля эта информация была передана при помощи Facebook полицейским пресс-секретарем О. Блищик. В процессе осмотра вагонов поезда машинист и помощник увидели пакет, а в нем – колыбель с младенцем.

По словам приехавших на место медиков - девочка родилась два-три дня назад, роды проходили дома. Ребенок здоров, его забрали пока что медработники. Полицейские уже обратились к людям, прося про помощь в поиске женщины, которая оставила этого ребенка.

Как сообщал УРА-Информ, женщина бросила ребенка на Николаевщине.