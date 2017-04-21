В Черновцах из детского сада сбежали дети

В сообщении говорится, что трое воспитанников ДОУ №41 во время прогулки спрятались в павильоне под столом, воспитательница этого не заметила и вернулась в группу без них. В это время, дети беспрепятственно вышли за территорию детского сада, пройдя через открытую калитку.

Маленькие беглецы успели перейти дорогу и погулять на улице без взрослых.

К счастью, детей случайно встретила одна из мам и вернула их обратно в садик.

На сессии городского совета Черновцов местные депутаты выразили свое негодование отношением воспитателей и директора дошкольного заведения к своим профессиональным обязанностям.

В полицию об инциденте не сообщали.

Ранее УРА-Информ передавал, что в одном из детских садиков Львова ребенка покусала собака.