Ситуация в зоне АТО опять обострилась

За совершили боевики 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате таких действия двое наших военных погибли, еще восемь человек получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО,

в основная огонь противник сосредоточил вчера на Донецком направлении. Тут, в частности, было обстреляна Авдеевка из танков, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Стреляли также по шахте "Бутовка" из танков, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По Верхнеторецкому и Луганскому стреляли из минометов, БМП и пулеметов, а Камянку, Зайцево и Пески – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Майорское и Новгородское – из гранатометов, Троицкое – из пулеметов и стрелкового оружия.

На Приморском направлении, из минометов и гранатометов враг вел огонь по защитникам Марьинки и Красногоровки. Широкино и Водяное накрывали огнем БМП и гранатометов различных систем. По позициям морских пехотинцев под Павлополем и Талаковкой стрелял из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров, а по опорным пунктах в районе Новогригорьевки из пулеметов крупных калибров. Вблизи Лебединского и Водяного активизировались вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевики обстреливали Катериновку из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, Новозвановку – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Донец – из автоматических гранатометов.

Напомним, глава Донецкой ОГА Павел Жебривский сообщил, что в четверг, около восьми часов вечера в результате боевых действий со стороны противника было перебито ввод высоковольтной линии "Макеевская - АКХЗ № 2".