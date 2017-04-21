Сергей Притула приготовил очередную передачу для воинов АТО - ФОТО

Об этом свидетельствует пост на его странице в соцсети Facebook.

Так, вместо традиционных подарков шоумен привез бойцам 100 воздушных фильтров для Хаммеров, которые предназначены для морпехов. Кроме того, воины 93-й бригады получат три планшета.

Согласно словам волонтера, техника для бойцов стоит более 100 тысяч гривен.

"Ребята круг машины - рембат 93-й, купил запчастей к тому ML, которого купил им полтора года назад (и то что по версии многих скептиков было отжать некий полковник. Итого: 107 000 грн. Доброе утро, Украина! Работаем, господа", - написал Притула.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский шоумен Сергей Притула просит украинцев и всех желающих помочь бойцам АТО.