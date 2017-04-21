09:19 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сергей Притула приготовил очередную передачу для воинов АТО - ФОТО

Украинский телеведущий-волонтер Сергей Притула накануне Пасхи решил посетить украинских военных, которые служат в зоне АТО.

Сергей Притула приготовил очередную передачу для воинов АТО - ФОТО

Об этом свидетельствует пост на его странице в соцсети Facebook.

Так, вместо традиционных подарков шоумен привез бойцам 100 воздушных фильтров для Хаммеров, которые предназначены для морпехов. Кроме того, воины 93-й бригады получат три планшета.

Согласно словам волонтера, техника для бойцов стоит более 100 тысяч гривен.

"Ребята круг машины - рембат 93-й, купил запчастей к тому ML, которого купил им полтора года назад (и то что по версии многих скептиков было отжать некий полковник. Итого: 107 000 грн. Доброе утро, Украина! Работаем, господа", - написал Притула.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский шоумен  Сергей Притула просит украинцев и всех желающих помочь бойцам АТО.


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