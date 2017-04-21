Порошенко потерял несколько позиций в рейтинге богатейших людей Украины

Сообщается, что состояние президента оценивается в 589 миллионов долларов. Это обеспечивает П.Порошенко только десятое место в рейтинге богатейших людей Украины по версии "Фокус".

Первое место традиционно занял Ринат Ахметов с его $2,2 миллиардами. А тройку лидеров замкнули владельцы группы Приват – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Бизнесмены имеют по 1,2 млрд долл каждый.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Порошенко подписал указ о праздновании 21 годовщины Конституции Украины.