17:53 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко потерял несколько позиций в рейтинге богатейших людей Украины

Журнал "Фокус" опубликовал ТОП-100 самых богатых людей Украины. Порошенко стал десятым.

Порошенко потерял несколько позиций в рейтинге богатейших людей Украины

Сообщается, что состояние президента оценивается в 589 миллионов долларов. Это обеспечивает П.Порошенко только десятое место в рейтинге богатейших людей Украины по версии "Фокус".

Первое место традиционно занял Ринат Ахметов с его $2,2 миллиардами. А тройку лидеров замкнули владельцы группы Приват – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Бизнесмены имеют по 1,2 млрд долл каждый.

Ранее УРА-Информ сообщал, что  Порошенко подписал указ о праздновании 21 годовщины Конституции Украины.


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