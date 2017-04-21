16:48 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция Киева усиливает меры безопасности в связи с футбольным матчем "Динамо"-"Шахтер"

Сегодня во время брифинга руководитель Национальной полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что в связи с матчем "Динамо"-"Шахтер" будут увеличены меры безопасности в столице.

Полиция Киева усиливает меры безопасности в связи с футбольным матчем

Крищенко заявил, что матч довольно знаковый, а значит необходимо усилить безопасность в городе и на стадионе.

Охрану и порядок на НСК "Олимпийском" будут обеспечивать 1 тыс полицейских. Кроме того, стадион будут патрулировать кинологические группы, а также военные Нацгвардии в составе не менее 100 человек.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что сегодня в 20:00 на НСК "Олимпийском" состоится дерби украинских футбольных лидеров.


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