Полиция Киева усиливает меры безопасности в связи с футбольным матчем "Динамо"-"Шахтер"

Крищенко заявил, что матч довольно знаковый, а значит необходимо усилить безопасность в городе и на стадионе.

Охрану и порядок на НСК "Олимпийском" будут обеспечивать 1 тыс полицейских. Кроме того, стадион будут патрулировать кинологические группы, а также военные Нацгвардии в составе не менее 100 человек.

Ранее "УРА-Информ" сообщал, что сегодня в 20:00 на НСК "Олимпийском" состоится дерби украинских футбольных лидеров.