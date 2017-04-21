Полиция арестовала голову сельрады в Киевской области

Чиновник требовал от гражданина 60 тысяч гривен и за эти деньги обещал принятие решения исполкомом о признании права собственности и присвоения адреса на нежилые помещения. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, полиция получила подтверждение получения взятки в безналичной форме на указанный счет, и предоставления им обещанного решения исполкома.

После чего взяточник был задержан согласно статье Уголовного Кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 20 апреля, задержали в городе Краматорске Донецкой области одного из руководителей отдела управления противодействия таможенным правонарушениям Донецкой таможни.