По делу Мартыненко задержан второй фигурант

Его имя пока в НАБУ не называют, однако отметили, что он известен как фигурант другого уголовного дела о причинении убытков Одесскому припортовому заводу в размере 205 миллионов гривен. В данном деле "указанное лицо имеет статус обвиняемого, - пояснили детективы.

Как сообщает в пятницу, 21 апреля, пресс-служба бюро, задержанный подозревается в создании преступной организации и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

По версии следствия, задержанный был координатором между компанией-посредником и Восточным горно-обогатительным комбинатом. В результате сделки между посредником и государственным предприятием последнему был нанесен ущерб на сумму более 17 миллионов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 апреля по подозрению в растрате средств Восточного горно-обогатительного комбината был задержан экс-депутат Николай Мартыненко.