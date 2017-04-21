На Полтавщине изъяли контрафактный табак

Так, служащие управления ГУ ГФС указанного региона изъяли не так давно поддельную водку и табак общей стоимостью примерно 400 тысяч гривен. Сегодня эти сведения распространили в ГУ ГФС указанного региона.

Налоговики провели изъятие продукции - в рамках ведения расследования дела по ч.3 ст.204 украинского УК – в связи с незаконной перевозкой, а также хранением и продажей подакцизных товаров.

Как сообщал УРА-Информ, в марте нынешнего года эрзац-водка была изъята на Херсонщине. Продуукция была изъята на сумму полтора миллиона гривен.