16:18 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине изъяли контрафактный табак

На Полтавщине поддельный алкоголь распространял человек, ранее уже привлекавшийся за аналогичные нарушения.

На Полтавщине изъяли контрафактный табак

Так, служащие управления ГУ ГФС указанного региона изъяли не так давно поддельную водку и табак общей стоимостью примерно 400 тысяч гривен. Сегодня эти сведения распространили в ГУ ГФС указанного региона.

Налоговики провели изъятие продукции - в рамках ведения расследования дела по ч.3 ст.204 украинского УК – в связи с незаконной перевозкой, а также хранением и продажей подакцизных товаров.

Как сообщал УРА-Информ, в марте нынешнего года эрзац-водка была изъята на Херсонщине. Продуукция была изъята на сумму полтора миллиона гривен.


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