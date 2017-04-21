На Одессчине около сотни машин застряли в снегу - ФОТО

Спасателям удалось вытащить все машины, среди который были две кареты скорой помощи. При этом спасли 321 человека и 55 детей. Такие данные сегодня утром представила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

По информации ведомства, спасатели 11 раз за ночь выезжали на помощь водителям, застрявшим на бездорожье и в снежных заносах.

Как сообщили в пресс-центре, привлекались спасатели Раздельнянского (в селах Новые Чобручи и Петро-Евдокиевка), Тарутинского (в селах Виноградовка, Подгорное, Ганновка и Лесное), Беляевского (в селах Васильевка и Каменка), Ивановского (в поселке Знаменка и селах Белка и Михайлополь), Лиманского (Кулиндоровский дачный массив), Болградского и Окнянского (село Демьяновка) районов.

Кроме того сегодня местные власти отменили занятия в школах по всей области, - сообщили в ГосЧС, добавив, что синоптики предупреждают, что 21 апреля погодные условия на территории области будут оставаться сложными. Тут будет сильные осадки, налипание мокрого снега, порывы ветра и снегопады. Погода нормализуется 22 апреля, - предупредили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе и области утром в четверг, 20 апреля, прошел сильный снегопад. Больше всего пострадали Подольск и другие райцентры, расположенные на Подольской возвышенности – Кодыма, Окны, Балта.