15:19 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе стали меньше нарушать "режим тишины"

В течение прошлых семи дней число замеченных  нарушений режима тишины, в восточной части Украины снизилась на 20%. 

На Донбассе стали меньше нарушать

Речь идет про нарушения режима тишины которые были замечены представителями ОБСЕ. Эти сведения сегодня – 21 апреля – распространил первый замглавы ОБСЕ – А. Хуг. Согласно его словам – вот уже третью неделю члены миссии видят снижение числа нарушений и насилия на востоке.

Так, число нарушений режима тишины, замеченных миссией, снизилось на 20 процентов примерно – подчеркивает Хуг. Так, за семь последних дней заметили только примерно 200 взрывов, что стали следствием обстрелов из запрещенных видов вооружения.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Хуг заявлял, что на Донбассе ситуация похожа на болото.


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