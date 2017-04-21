На Донбассе стали меньше нарушать "режим тишины"

Речь идет про нарушения режима тишины которые были замечены представителями ОБСЕ. Эти сведения сегодня – 21 апреля – распространил первый замглавы ОБСЕ – А. Хуг. Согласно его словам – вот уже третью неделю члены миссии видят снижение числа нарушений и насилия на востоке.

Так, число нарушений режима тишины, замеченных миссией, снизилось на 20 процентов примерно – подчеркивает Хуг. Так, за семь последних дней заметили только примерно 200 взрывов, что стали следствием обстрелов из запрещенных видов вооружения.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Хуг заявлял, что на Донбассе ситуация похожа на болото.