Мартыненко грозит до 12 лет заключения, - Холодницкий

На данный момент собрано достаточно доказательств для составления обвинительного акта. Об этом в пятницу утром, 21 апреля, сообщил руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий. Он также отметил, что Соломенский районный суд Киева сегодня во второй половине дня изберет меру пресечения задержанному.

НАБУ и САП будут ходатайствовать об избрании в отношении экс-депутата меры пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен, - заявил Холодницкий.

Напомним, бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко задержали вчера вечером в рамках расследования уголовного дела по факту хищения средств предприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат" при закупке уранового концентрата.

Как сообщал УРА-Информ, детективы Национального антикоррозионного Бюро Украины в четверг вечером, 20 апреля, сообщили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко о подозрении.