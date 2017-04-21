Китай готов ввести безвизовый режим для украинцев

В сообщении говорилось, что китайская сторона готова в любое время принять новые меры по обмену людьми между Украиной и Китаем, в том числе и безвизовый режим.

Китайский дипломат не называл сроки, в которые данное предложение может быть реализовано. Однако он отметил, что Китает одобряет такое решение Евросоюза относительно Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что с 11 июня 2017 года украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.