19:23 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Китай готов ввести безвизовый режим для украинцев

"Радио свобода" передало сообщение китайского посла в Украине о том, что страна готова ввести для украинцев безвизовый режим.

Китай готов ввести безвизовый режим для украинцев

В сообщении говорилось, что китайская сторона готова в любое время принять новые меры по обмену людьми между Украиной и Китаем, в том числе и безвизовый режим.

Китайский дипломат не называл сроки, в которые данное предложение может быть реализовано. Однако он отметил, что Китает одобряет такое решение Евросоюза относительно Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что с 11 июня 2017 года украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз.


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