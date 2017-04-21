"Киевгорстрой" открыл отдел продаж ЖК "Manhattan city"

По словам Главы правления – президента компании Игоря Кушнира, с сегодняшнего дня купить квартиру в "Manhattan city" можно будет непосредственно рядом со строительной площадкой.

Мы расширяем географию наших отделов продаж, и "Manhattan city" не стал исключением. Для человека это очень удобно: можно не только уточнить подробности о желаемых квадратных метрах, заключить договор, но и лично убедиться в активности строительных работ на площадке, - сказал Игорь Кушнир.

Жилой комплекс "Manhattan city" расположен в Шевченковском районе Киева, на пересечении проспекта Победы и улицы Борщаговской. Он станет первым в своем роде проектом, в котором реализована система "плавающих" фасадов: благодаря новейшим конструкциям и специальной подсветке, будет создаваться иллюзия движения.

Три новостройки до пяти этажа будут объединены стилобатом, на крыше которого для жителей жилого комплекса запроектированы зоны отдыха и уникальная детская площадка. Планировки квартир в "Manhattan city" выполнены таким образом, что даже самый требовательный ценитель комфорта сможет выбрать жилье своей мечты – в комплексе нет ни одной одинаковой.

В ЖК предусмотрена централизованная система внешнего и внутреннего видеонаблюдения. Входные группы новостроек будут оформлены с учетом лучших дизайнерских решений мира.

На первых 5 этажах запланирован паркинг, а так же коммерческие помещения, в которых будет размещен фитнес-клуб с бассейном, детский центр развлечений и развития, магазины, бутики.

Как подчеркнули в пресс-службе "Киевгорстроя", сейчас на недвижимость в ЖК "Manhattan city" действует скидка до -15%.

Более подробные условия получения скидки, подробности о свободных квартирах и другую актуальную информацию с радостью предоставят специалисты отдела продаж: (044) 280 90 11, - отметили в пресс-службе.