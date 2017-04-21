Екс-заступник голови СБУ генерал-майор Віктор Ягун: Сергій Рибалка має понести політичну відповідальність за свої рейдерські дії

Його оприлюднення в мережі Інтернет та на ТБ викликало низку акцій протесту громадських активістів, ветеранів АТО, волонтерів, які нині вимагають від народних депутатів позбавити нардепа Сергія Рибалку депутатської недоторканості та ретельно розслідувати факти фінансування ним масштабної PR-кампанії, спрямованої на рейдерське захоплення та знищення найбільшої в країні торговельної мережі АТБ. Які враження справив фільм, наскільки достовірними є факти, озвучені в ньому, та які наслідки матиме оприлюднення цього розслідування для головного фігуранта стрічки – нардепа-радикала Сергія Рибалки, - ми запитали в екс-заступника голови Служби безпеки України, генерал-майора Віктора Ягуна.

- Минулого тижня нардеп від Радикальної партії Артем Вітко в кулуарах парламенту виступив з ініціативою створення тимчасової слідчої комісії з розслідування фактів, оприлюднених у фільмі журналіста Олексія Станчевського «Перевертень з мандатом». У фільмі йдеться про фінансування народним депутатом Сергієм Рибалкою акцій силового тиску на торговельну мережу АТБ. Чи особисто Ви бачили цей фільм, і які враження він на Вас справив?

- Так, я його бачив, і цей фільм особисто на мене справив неоднозначне враження. Просто вражає, коли депутат, який покликаний захищати інтереси громадськості, представляти її інтереси у Верховній Раді, насправді, займається фактично рейдерством під прикриттям цієї ж Верховної ради. Це дуже прикро, тим більше, що це не просто депутат, а голова банківського комітету. Вражає цинізм тої ситуації, коли людина такого масштабу використовує політичний імідж своєї партії. Відповідно до цього виникає дуже багато запитань: Чи він сам це робив? Чи він під прикриттям це робив? Чи він з кимось домовлявся про це? Чи взагалі знає ця партія, що робить Сергій Рибалка?

- Чи можна стверджувати, що всі факти, озвучені у цьому фільмі – достовірні? Адже автори озвучують дуже великі суми, які голова парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності Сергій Рибалка начебто платив так званим громадським активістам за блокування магазинів АТБ. Зокрема, мова йде про 100 000 доларів за одну таку акцію.

- Я думаю, що згадані суми насправді відповідають дійсності. А щодо достовірності, то нам все ж таки треба, відповідно до чинного законодавства, довести цю справу до кінця, поставити розслідування на відповідну законодавчу основу. Голослівно звинувачувати будь-кого все ж таки не можна. Але є факти, є свідчення, все це треба відповідно оформити, відповідно розслідувати. Хотілося б почути особисто від цього депутата його думку та пояснення ситуації. Бо це ж не постановочне відео, коли показують якісь там плакати вже підготовлені, плани акцій, розписано - що, коли, де має бути, сценарії.. ну це ж просто вже кричущі факти. За все це має хтось відповідати по закону України.

- Вже цього тижня ініціативу Артема Вітка підтримали депутати від інших політсил – член фракції «Самопомочі» Наталя Веселова, один з регіональних керівників президентської партії БПП нардеп Ігор Артюшенко, позафракційний Сергій Тарута. Чи справді у ВР збереться достатня кількість голосів для створення ТСК з розслідування рейдерських дій Сергія Рибалки?

- Хотілося б сподіватися, хоча це дуже-дуже велика проблема, саме в цьому парламенті. Я не знаю, скільки там треба голосів, імовірно, - 150, для того, щоб провести і зареєструвати в Раді тимчасову слідчу комісію. Ми знаємо, що там дуже складна ситуація з коаліцією і незрозуміла позиція дуже багатьох депутатів. Разом з тим ми знаємо, що президентська фракція БПП намагається підтягнути до себе фракцію РПЛ Ляшка. Але якщо все показане в фільмі насправді відповідає дійсності, то це буде досить сильний іміджевий удар по самому Олегу Ляшку. Адже хочу ще раз наголосити, що мова йде не про рядового депутата фракції, а про голову комітету.

- Депутати часто говорять про те, що згідно з чинним законодавством ТСК Верховної Ради не мають достатньої кількості повноважень, аби принципово змінити ситуацію з корупцією. Тому навіть якщо ТСК буде створена, чи зможе вона ефективно розслідувати факти політичної корупції Сергія Рибалки, оприлюднені у фільмі Олексія Станчевського?

- Думаю, що це поки малоефективно, бо немає Закону про тимчасової слідчої комісії. Про це всі знають, але мало що роблять. Разом з тим, треба цю ситуацію з тиском Рибалки на АТБ вивести нагору, щоб самі депутати сказали - це правда, чи ні? Настільки я знаю, хлопці-розслідувачі звертались і до Генеральної прокуратури, і до СБУ, але на жаль нема жодної реакції від правоохоронних органів щодо розслідування цієї справи. Натомість - є конкретні факти. Сподіваюся, що хоча б Верховна Рада дасть свою оцінку. Я розумію, що це не буде якесь юридичне покарання, відповідно до законодавства, але хоча б людину поставлять на місце як політика, який використовує парламент для своїх меркантильних інтересів

- Ви говорили про те, що партія Ляшка має якимось чином реагувати. Яким, на Вашу думку, має бути ставлення до дій Рибалки самого Ляшка та його соратників? І кулуарах Верховної Ради Ляшко вже заявив громадським активістам та ініціаторам створення ТСК, що уважно вивчить факти, оприлюднені у фільмі-розслідуванні Олексія Стачевського та зробить належні висновки. Якими мають буди ці висновки для Сергія Рибалки з точки зору політичної.

- Я думаю, що лідер партії має йти на публічні дебати, чи просто на публічний виступ і озвучити свою позицію відкрито. Треба визначатися, чи потрібна така людина в вашій партії, чи потрібні іміджу партії ці всі маніпуляції.

- Баласт такий…

- Це не просто баласт, це - тягар, який тягне дуже серйозно вниз. Не хочеться озвучувати, але виглядає так, що людина не стільки політично співпрацює з Радикальною партією, скільки просто купила собі місце у списку і таким чином отримала мандат. Лідер партії намагається якось обійти ситуацію красиво зі сторони. Так не вийде, треба визначатись, чи він з народом, чи з ким? Це - просто кричущий факт, коли штаби партії використовували для підготовки рейдерського захоплення і дискредитації великого бізнесу в Україні. Це просто не вкладається в жодні рамки.

- Член фракції БПП Ігор Артюшенко у своєму виступі з трибуни ВР заявив про те, що дії Сергія Рибалки з рейдерського захоплення АТБ несуть загрозу продовольчій та економічній безпеці всієї країни. Чи справді атака на АТБ може загрожувати всій українській економіці та дестабілізувати, радикалізувати суспільні настрої громадян?

- У фільмі Станчевського були озвучені факти і цифри про те, що таке АТБ для України. Це і мільярдні податки в бюджет, і значна кількість людей, які задіяні в роботі цієї корпорації. І ми ж знаємо, що це справді такий зручний магазин «біля хати». Не хочу робити зайву рекламу цій структурі, але зайдіть і подивіться, - люди справді там купують продукти. Так, там не дуже багатий вибір, але ж це – соціальний супермаркет за соціальними цінами. Який несе на собі соціальну функцію забезпечення продовольчих потреб громадян. До того ж АТБ допомагає фронту і особисто ветеранам АТО. Звільнених в запас військовослужбовців після армії вони беруть на роботу. Знищення такого соціально відповідального приватного бізнесу – це знищення всієї української економіки. Одна справа, коли бізнес-розбірками займаються якісь приватні бізнесмени-шахраї, які між собою чогось не поділили, а інша справа - коли в це втручається людина, яка уповноважена державою на законодавчому рівні захищати цей приватний бізнес. Це – просто неприпустимо і має каратися по закону. Будь-які спроби подібного рейдерства.

- Громадські активісти, які збиралися під стінами ВР позаминулого тижня, вимагали від Сергія Рибалки складення ним депутатського мандату. Але такий суспільний тиск на народного депутата поки не мав належних наслідків. Як треба змінити українське законодавство, аби механізм відкликання виборцями свого народного обранця реально запрацював?

- Наше законодавство не досконале, скільки разів вже піднімали проблему. Це стосується і тимчасової слідчої комісії, яка має визначити, чи гідний Рибалка бути в Верховній Раді, чи ні. Аналогічна ситуація і з відкликанням депутатів. Якщо можна якось теоретично зібрати виборців і проголосувати за відкликання, то немає механізму як через суд його позбавити мандату, навіть мажоритарника. А коли людина входить в парламент через партійний список, то як його відкликати потім? Законодавство не дозволяє, але виборці вимагають. І самій партійній структурі, в яку входить Сергій Рибалка, треба визначатися. Думаю, партійні структури мають провести власне внутрішнє розслідування. Або підтвердити чи спростувати оприлюднені факти політичної корупції. Якщо факти підтвердить ТСК та внутрішньопартійне розслідування, то навіть якщо формально Рибалка і не порушував Закон, то морально-етичні норми не дозволять йому надалі працювати в Раді. Фракція та партія мають позбавити його мандату.

- Олексій Станчевський у своєму фільмі «Перевертень з мандатом» стверджує, що політична мімікрія стала головною ознакою сучасного життя українського політикуму. І головні «борці з корупцією» часто цю корупцію фінансують та контролюють. Чи Вам, як генералу СБУ, відомі факти подібної елітної політичної корупції за 25 років української незалежності?

- Причина такої ситуації – олігархія. Процес створення олігархічної системи достатньо детально описав в своїх книжках Л.Д. Кучма. А що таке олігархія? Як правило це система, яка передбачає, що, крім того що є великий капітал, цей великий капітал має хтось охороняти і обслуговувати. Як у Верховні Раді, так і в уряді, і, відповідно все законодавство, яке в нас було зроблено - воно має приховану корупційну складову. Чому? Тому що вони не вирощували дрібного власника, а вони вирощували олігархів, які мали свій захист, у тому числі у Верховній Раді. І основна мета законів, які приймались парламентом – це захист їхнього бізнесу. Просто так, безкоштовно, це не відбувалось. І основна маса законів - це були лобістські закони, які хтось і заради когось лобіював. Відповідно всі статки, які здобували у тому числі і депутати, вони набуті незаконним шляхом. Як може депутат, який ніде не працював, а тільки сидів в Верховній Раді останні 15-20 років, відповідно до його декларацій, заробити такі гроші. І не треба розповідати про успішний бізнес дружини.

- І виявляється, що ця система, закладена Кучмою, кожного разу відновлюється, стає ширшою. Одні відходять, інші приходять, і як я розумію, що Сергій Рибалка добре її засвоїв…

- Просто раніше це робилося якось класично і «красиво», якось приховано. Намагалися ще щось народу пояснити. Але зараз це просто схоже на якісь забіг тарганів, тому що насправді людей вже навіть не ставлять до відома. Навіть не пояснюють. Чому націоналізуємо? Бо так хочемо. Придумують самі дезінформацію про те, що начебто АТБ торгує на окупованому Донбасі та Криму, хоча це і неправда. За гроші все це поширюють в медіа, за гроші наймають так званих «громадських активістів», які починають блокувати магазини. За гроші вносять в ВР законопроект про так звану «націоналізацію» АТБ. Кому потрібна ця брехня і мімікрія? Державі? Народу? Не думаю.

- Які наслідки матиме вся ця історія з рейдерським захопленням мережі АТБ на подальше політичне майбутнє радикала Сергія Рибалки? Адже не секрет, що електоральна пам’ять українського виборця зовсім не довга. Якщо не буде позачергових виборів, то будуть планові вибори, і якщо зараз не покарати Сергія Рибалку і таких, як він, то ми матимемо знову прецеденти у іншій Верховній Раді. Як запобігти цьому?

- По-перше, - прийняти нове виборче законодавство про вибори нардепів за відкритими списками. По друге, - треба чітко довести справу Сергія Рибалки до кінця. Щоб людина понесла якесь покарання - це однозначно. Якщо в нас не буде змін в законодавстві, то він знову увійде в список, партія це проковтне, тому що людина має гроші. І зрозуміло, що це все буде фінансуватися. Але якщо Радикальна партія справді хоче бути з народом, як вона наголошує, то їй треба визначатись - чи вона з народом, чи вона з бізнесом, який її фінансує, у тому числі і кримінальним фактично бізнесом, тому що інакше це не можна назвати. Впевнений, що з самою мережею АТБ нині вже нічого поганого не станеться. Занадто широкий резонанс та розголос в суспільстві викликала вся ця історія з рейдерськими спробами політичних шахраїв. Ніхто вже не дасть скривдити цю соціальну мережу просто так.