Дорогу "Киев-Одесса" открыли для грузовиков

Эти сведения распространил глава Службы автодорог в регионе О.Варивода. Согласно его словам – возобновление перемещения грузовиков касается частей дороги на 308-ом километре и 464-ом.

На данный момент в ГУ ГСЧС Одесской области функционирует оперативный штаб, занимающийся устранением последствий непогоды в стране. А запрет перемещения грузовиков по трассам Одесчины был актуален 20-го апреля.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Одесса ранее горел грузовик. Это произошло 11-го марта в переулке Ванном.