Дорогу "Киев-Одесса" открыли для грузовиков

С 17-ти часов вечера 21-го апреля было решенное снять все ограничения на передвижение на автотрассе "Киев-Одесса" грузовиков.
Эти сведения распространил глава Службы автодорог в регионе О.Варивода. Согласно его словам – возобновление перемещения грузовиков касается частей дороги на 308-ом километре и 464-ом.
На данный момент в ГУ ГСЧС Одесской области функционирует оперативный штаб, занимающийся устранением последствий непогоды в стране. А запрет перемещения грузовиков по трассам Одесчины был актуален 20-го апреля.
Как сообщал УРА-Информ, в г. Одесса ранее горел грузовик. Это произошло 11-го марта в переулке Ванном.