19:14 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Дорогу "Киев-Одесса" открыли для грузовиков

С 17-ти часов вечера 21-го апреля было решенное снять все ограничения на передвижение на автотрассе "Киев-Одесса" грузовиков. 

Дорогу

Эти сведения распространил глава Службы автодорог в регионе О.Варивода. Согласно его словам – возобновление перемещения грузовиков касается частей дороги на 308-ом километре и 464-ом.

На данный момент в ГУ ГСЧС Одесской области функционирует оперативный штаб, занимающийся устранением последствий непогоды в стране. А запрет перемещения грузовиков по трассам Одесчины был актуален 20-го апреля.

Как сообщал УРА-Информ, в г. Одесса ранее горел грузовик. Это произошло 11-го марта в переулке Ванном.


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