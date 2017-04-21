07:59 21.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики перебили ввод высоковольтной линии, питающей Авдеевский коксохим, - Жебривский

В четверг, около восьми часов вечера, 20 апреля, в результате боевых действий со стороны противника было перебито ввод высоковольтной линии "Макеевская - АКХЗ № 2".

Боевики перебили ввод высоковольтной линии, питающей Авдеевский коксохим, - Жебривский

Именно эта линия питает Авдеевский коксохимический завод. Сейчас завод работает за счет собственной генерации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой государственной администрации Павел Жебривский. По его словам, из-за повреждения ЛЭП без электроснабжения также осталось пять населенных пунктов Ясиноватского района.

Это - Орловка, Ласточкино, Семеновка, Петровское и Бердичеве, - пояснил глава ОГА, добавив, что Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме. Жители Авдеевки электроснабжением обеспечены, за исключением уличного освещения, которое пришлось отключить для устойчивой работы системы энергоснабжения города.

Сейчас наша сторона в СЦКК готовит запрос на режим тишины, чтобы, по возможности, утром начать восстановительные работы, - добавил Жебривский.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг вечером, 20 апреля, боевики вновь обстреляли Авдеевку. Противник стрелял из танки и минометы. В результате чего погибли по предварительной информации двое украинских военнослужащих.


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