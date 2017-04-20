Зимняя погода в Украине удержится еще на пару дней

Карпатский регион и южная часть страны будут находится под воздействием нового циклона, которые идет с Румынии. Таким образом, в Карпатах, в большинстве южных и центральных областей сегодня будет мокрый снег и дождь.

Сложные погодные условия - сильные осадки, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова также накроют Черновицкой, Одесской и Николаевской областях. На остальной территории синоптики осадков не обещают.

Ветер северо-восточный, 7-12 метров за секунду, при этом порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду. Температура воздуха также удержится в пределах 4-9 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Ночью температура воздуха опустится до 0-2 градусов мороза. Днем столбики термометров не поднимутся више 6-8 градусов.

На западе Украины местами осадки, в Черновицкой области сильные, налипание мокрого снега. Ночью температура воздуха опустится до 0-7 градусов мороза. Днем будет от 0. до 9 градусов тепла.

На севере сегодня синоптики осадков не обещают. Ночью заморозки от 0 до минус 5 градусов. Днем температура воздуха составит 2-9 теплых градусов.

В центральных областях днем местами умеренный дождь с мокрым снегом. Ночью заморозки 0-6 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до 1-8 градусов.

В восточных областях без существенных осадков. Ночью будет холодно до минус 7 градусов. Дневная температура воздуха составит 1-9 градусов тепла.

На юге Украины осадки, в Одесской и Николаевской областях местами сильные. Ночью будет от 0 до минус 5 градусов. На крайнем юге страны температура воздуха составит 1-6 теплых градусов, на почве заморозки до минус 3 градусов. Днем температура воздуха составит 1-8 градусов, на Приазовье потеплеет до 12 градусов.

В Крыму днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 7-12 градусов.