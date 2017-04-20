08:32 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За ночь боевики десять раз открывали огонь в зоне АТО

За прошедшие сутки, среду, 19 апреля, противник 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

За ночь боевики десять раз открывали огонь в зоне АТО

В результате таких действий один военнослужащий получил ранение. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центре штаба антитеррористической операции, на Приморском направлении, по нашим войскам в поселке Красногоровка боевики били из минометов.

Морских пехотинцев в районе Водяного обстреливали из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов. По защитникам Широкино применялось вооружение БМП. Опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово обстреливались из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, по позициям в районах Каменки и Авдеевки боевики вели огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Гранатометы и стрелковое оружие применили по защитникам Луганского и Верхнеторецкого.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Крымского.

Напомним, по состоянию на вечер среды, 19 апреля, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции стабилизировалась. С начала суток зафиксировано всего восемь обстрелов позиций украинских военных. Такие данные представил штаб АТО.


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