В воинскую часть Балаклеи военные смогут вернуться через два месяца - Минобороны

Это может произойти через два месяца. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил журналистам начальник департамента экологической безопасности Минобороны Максим Комиссаров.

При этом он отметил, что подобное решение еще не окончательное, но такая возможность рассматривается. Вместе с тем, по его словам, для полного разминирования территории военной базы необходимо два месяца.

Комиссаров также заверил, что угрозы экологической безопасности для жителей Балаклеи нет.

Напомним, 18 апреля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пиротехники завершили разминирование территории возле Балаклеи Харьковской области.

Как сообщал УРА-Информ, пожар на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел 23 марта около трех часов ночи. Вслед за возгоранием началась детонация боеприпасов; тушение пожара было завершено утром 26 марта.

В результате разрыва боеприпасов погиб один человек, еще трое были ранены.