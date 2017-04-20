09:44 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ужгороде частично возобновлен отопительный сезон

Власти Ужгорода приняли решение, чтобы включить отопление в связи со значительным похолоданием.

В Ужгороде частично возобновлен отопительный сезон

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании исполкома Ужгородского городского совета, сообщает Мукачево.net.

Таким образом, отопления возобновили в медицинских и образовательных учреждениях Ужгорода, а также в центрах социального обслуживания. При этом отопительный сезон продлится в городе до 28 апреля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за стремительного ухудшения погодных условий власти Херсонской области приняли решение приостановить обучение в большинстве школьных и внешкольных учебных заведений.


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