В Ужгороде частично возобновлен отопительный сезон

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании исполкома Ужгородского городского совета, сообщает Мукачево.net.

Таким образом, отопления возобновили в медицинских и образовательных учреждениях Ужгорода, а также в центрах социального обслуживания. При этом отопительный сезон продлится в городе до 28 апреля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за стремительного ухудшения погодных условий власти Херсонской области приняли решение приостановить обучение в большинстве школьных и внешкольных учебных заведений.