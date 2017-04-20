18:15 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине запретили еще один российский канал

Пресс-служба Национального совета по телерадиовещанию в Украине сообщила, что из перечня разрешенных в Украине изъят российский канал Multimania TV.

В Украине запретили еще один российский канал

В сообщении говорится, что данное решение принято сегодня на заседании нацсовета. По причине того, что на сайте канала размещены только российские разрешительные документы, хотя позиционирует он себя как латвийский.

Кроме того, на канале зафиксирован поток не идентифицированной русскоязычной коммерческой информации, что противоречит украинскому рекламному законодательству.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинский телеканал 1+1 пытались лишить лицензии.


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