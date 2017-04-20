В Украине остаются обесточенными 505 населенных пунктов

Из-за сильных дожей с мокрым снегом, налипания мокрого снега и шквалистых порывов ветра в этих населенных пунктах произошел обрывов линий электропередач и сработала система защиты. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на данный момент без света остаются в Днепропетровской области 287 населенных пунктов. При этом, вчера спасателям удалось восстановить электроснабжение в 11 пунктах.

В Харьковской области остаются обесточенными 127 населенных пунктов, 24 - восстановлено. В Полтавской области 53 поселка без света, восстановлено 20, в Запорожской - 24, восстановлено - 12 и в Херсонской - 14 и два соответственно. Над восстановлением электроснабжения сегодня утром вновь приступили 871 единиц техники и свыше 2714 человек, - заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по прогнозу Гидрометцентра, 20-21 апреля в Украине в связи с перемещением очередного активного циклона ожидаются сложные погодные условия.

Сегодня в Карпатском регионе, Одесской, Николаевской областях, а 21 апреля - в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях синоптики обещают сильные осадки, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова.