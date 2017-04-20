В Новороссийске, упавшее от ветра дерево, убило женщину

Тут в городе Новороссийск дерево от сильного ветра упало прямо на пожилую женщину, которая проходила мимо. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.

Вместе с тем, по данным ГосЧС, в целом из-за налипания мокрого снега и шквального ветра в двух областях страны, Днепропетровской и Харьковской, зафиксировано падение около 2,5 тысяч деревьев.

Сообщается также, что в настоящее время для ликвидации последствий непогоды в Украине принимаются меры по восстановлению электроснабжения, расчистке автомобильных дорог и распилке поваленных деревьев в населенных пунктах.

В ведомстве также сообщили, что по состоянию на девять часов утра в Украине все остаются обесточенными 199 населенных пунктов в пяти областях Украины. Спасатели продолжают восстанавливать электроснабжение, а также расчищают дороги и распиливают поваленные деревья в населенных пунктах.

На данные момент на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах также нет, – заверили в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 20 апреля, погоду в Украине будет определять холодная воздушная масса. Карпатский регион и южная часть страны будут находится под воздействием нового циклона, которые идет с Румынии.

Таким образом, в Карпатах, в большинстве южных и центральных областей сегодня будет мокрый снег и дождь. Сложные погодные условия - сильные осадки, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова также накроют Черновицкой, Одесской и Николаевской областях. На остальной территории синоптики осадков не обещают.