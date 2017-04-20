В Херсонской области и-за непогода закрыли большинство школ

Поскольку температура воздуха в классах опустилась ниже определенных санитарными нормами 15-19 градусов по Цельсию, а отопительный сезон закончился, комиссиями по технике безопасности и чрезвычайных ситуаций при отделах образования решила приостановить обучение до 21 апреля.

Как сказано в сообщении пресс-службы Херсонской областной государственной администрации, школы закрываются в десяти районах, областном центре, Каховке и четырех объединенных территориальных общинах.

Вместе с тем, учебные заведения, которые имеют собственное автономное отопление, могут продолжать обучение, если они будут придерживаться необходимого температурного режима, - пояснили в администрации, добавив, что продолжают работать учреждения в девяти районах, Новой Каховке и Голой Пристани и шести территориальных общинах области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре из-за непогоды до пятницы, 21 апреля, приостановлен учебный процесс в школах.