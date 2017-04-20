Суд вызвал Януковича на допрос

Он будет допрошен в качестве обвиняемого в деле о государственной измене. Заседание суда состоится 4 мая 2017 года.

Как сказано в повестке о вызове в суд, опубликовано на портале "Судебная власть Украины", суд Киева вызывает как обвиняемого на десять часов утра по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных целым рядом статей Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее суд назначил дату рассмотрения дела о госизмене Януковича на 4 мая.

При этом дело Януковича рассмотрят те же судьи, что вынесли приговор бойцам "Торнадо".