05:00 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд вызвал Януковича на допрос

Оболонский районный суд города Киева вызывает на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Суд вызвал Януковича на допрос

Он будет допрошен в качестве обвиняемого в деле о государственной измене. Заседание суда состоится 4 мая 2017 года.

Как сказано в повестке о вызове в суд, опубликовано на портале "Судебная власть Украины", суд Киева вызывает как обвиняемого на десять часов утра по обвинению Януковича Виктора Федоровича в совершении преступлений, предусмотренных целым рядом статей Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее суд назначил дату рассмотрения дела о госизмене Януковича на 4 мая.

При этом дело Януковича рассмотрят те же судьи, что вынесли приговор бойцам "Торнадо".


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