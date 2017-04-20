20:05 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд отказал Шокину в рассмотрении иска

Высший административный суд Украины в четверг, 20 апреля, отказал бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину в рассмотрении его иска, которым он требовал восстановить его в должности.

Суд отказал Шокину в рассмотрении иска

Суд постановил заявление истцов оставить без рассмотрения. При этом председательствующий судья отметил, что соответствующее решение принято в связи с тем, что истекли сроки подачи исков от Шокина.

Напомним, в конце марта сообщалось, что Шокин через суд пытается вернуться на должность генпрокурора. Сегодня также стало известно, что президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по делу об увольнении экс-генпрокурора.

Как сообщал УРА-Информ, судебная коллегия Высшего административного суда Украины, которая в понедельник, 10 апреля, должна была рассматривать иск бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, приняла решение отложить заседание.

Соответствующее решение было принято из-за отсутствия на судебном заседании самого Шокина и его представителей. Как сообщили журналистам в суде, ни истец, ни его представитель не уведомили суд о причинах неявки.


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