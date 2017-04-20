17:37 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правительство желает укрепить украинский язык

Во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" премьер-министр Украины также упомянул о важности государственного языка.

Правительство желает укрепить украинский язык

Гройсман заявил, что со своей стороны будет делать все для укрепления украинского языка на государственном уровне.

Также Премьер добавил, что задача украинского народа состоит в укреплении государственности в том числе и через государственный язык.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в правительстве планируется обновление трудового коллектива.


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