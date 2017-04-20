Правительство желает укрепить украинский язык

Во время выступления перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" премьер-министр Украины также упомянул о важности государственного языка.
Гройсман заявил, что со своей стороны будет делать все для укрепления украинского языка на государственном уровне.
Также Премьер добавил, что задача украинского народа состоит в укреплении государственности в том числе и через государственный язык.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в правительстве планируется обновление трудового коллектива.