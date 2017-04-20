Потепление в Украину придет 26 апреля

До этого на всей территории страны будут господствовать ночные заморозки, а дневная температура не превысит 6-12 градусов тепла. Как рассказал в четверг, 20 апреля, в Киеве на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, сложные погодные условия ожидается и в пятницу.

В южных, центральных и восточных областях пройдут дожди с мокрым снегом. При этом этой ночью в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, а днем еще и в Полтавской, Харьковской будет идти сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. Ветер во время снегопада усилится до 15-20 метров за секунду.

Холодная погода продержится до 25 апреля. В эти дни ночные заморозки будут достигать 5 градусов, часто будут дожди в основном небольшие, ночью местами мокрый снег, - сказал представитель Укргидрометцентра.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, Украинский гидрометцентр сообщает, что на Днепропетровскую область снова надвигается непогода. Нынешний циклон, который сейчас бушует в Днепре, уйдет в сторону Кавказа. Взамен ему придет новый – западный циклон с Балкан.