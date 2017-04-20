22:15 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине полиция разоблачила конвертцентр с оборотом в почти 200 миллионов гривен

Полиция в Житомирской области разоблачила конвертационный центр, который за период своей деятельности "отмыл" почти 200 миллионов гривен.

На Житомирщине полиция разоблачила конвертцентр с оборотом в почти 200 миллионов гривен

Его организаторы покупали за наличные запчасти к спецтехнике, отражая приобретение с признаками "риска" от предприятий на территории Днепропетровской области, входящих в состав так называемого конвертационного центра. Затем запчасти реализовывали реально действующим предприятиям Житомирщины.

Как сообщает в четверг, 20 апреля, пресс-служба прокуратуры области, в результате таких незаконной деятельности, только за прошлый год был сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость десяти предприятиям реального сектора экономики на сумму свыше 30 миллионов гривен. Таким образом через банковские учреждения злоумышленникам удалось конвертировать почти 200 миллионов гривен.

Сегодня полиция в местах осуществления деятельности, а также по месту жительства лиц, причастных к преступным схемам, проведены обыски.

Правоохранителям удалось изъяли 109 печатей фиктивных предприятий, факсимиле, компьютерную технику, бухгалтерскую и черновую документацию, а также денежные средства на сумму 80 тысяч гривен.

В настоящее время решается вопрос о наложении арестов на банковские счета предприятий и лиц, причастных к их деятельности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пограничники Мукачевского отряда задержали микроавтобус с белорусскими дипломатическими номерами, который был полностью упакован сигаретами с акцизными марками.


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