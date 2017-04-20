15:05 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине 10-летний мальчик спас 3-х братьев во время пожара

Пресс-служба ГСЧС сообщает, что во время пожара, который произошел в Полтавской области, 10-летний ребенок спас своих братьев  от гибели.

На Полтавщине 10-летний мальчик спас 3-х братьев во время пожара

Сообщается, что пожар возник в результате игры детей со спичками. 3-летний Алексей и 4-летний Андрей, находясь без присмотра, играли с огнеопасными предметами. Один из детей сидел в шкафу между вещей, а другой был снаружи.

Внезапно старший из детей, 10-летний Богдан почувствовал запах дыма. Мальчик вывел из задымленного помещения маленьких виновников происшествия. После чего вернулся за самым младшим – 1,5-летним Игорем.

В сообщении говорится, что возвращаясь в дом, Богдан бежал уже по охваченным огнем и дымом комнатам. Но, не боясь этого, ребенок спас маленького брата от верной гибели.

Когда дети сообщили о происшествии матери, спасать имущество было уже бесполезно. Деревянный дом вспыхнул очень быстро.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на СТО в Донецкой области сгорели две машины.


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