На Полтавщине 10-летний мальчик спас 3-х братьев во время пожара

Сообщается, что пожар возник в результате игры детей со спичками. 3-летний Алексей и 4-летний Андрей, находясь без присмотра, играли с огнеопасными предметами. Один из детей сидел в шкафу между вещей, а другой был снаружи.

Внезапно старший из детей, 10-летний Богдан почувствовал запах дыма. Мальчик вывел из задымленного помещения маленьких виновников происшествия. После чего вернулся за самым младшим – 1,5-летним Игорем.

В сообщении говорится, что возвращаясь в дом, Богдан бежал уже по охваченным огнем и дымом комнатам. Но, не боясь этого, ребенок спас маленького брата от верной гибели.

Когда дети сообщили о происшествии матери, спасать имущество было уже бесполезно. Деревянный дом вспыхнул очень быстро.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на СТО в Донецкой области сгорели две машины.