01:00 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Кировоградщине заработала солнечная фотоэлектростанция

В поселке Ивановка на Кировоградщине 19-го апреля начала функционировать солнечная фотоэлектростанция.

На Кировоградщине заработала солнечная фотоэлектростанция

Мощность ее – примерно три тыс. кВт. Эти сведения распространили в пресс-службе ОГА региона. Согласно сведениям – цена работ по созданию данного объекта - 104 млн гривен, а площадь электростанции - шесть гектаров.

Спонсором же указанного строительства является фермерское хозяйство данной области. Украинское правительство установило высокий т.н. зеленый тариф – 15-18 евроцентов за кВт/ч, а это – важный стимул в вопросе внедрения энергопроектов – отметили в ОГА.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году около столичной электростанции выявили свалку опасных отходов.


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