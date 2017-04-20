На Кировоградщине заработала солнечная фотоэлектростанция

Мощность ее – примерно три тыс. кВт. Эти сведения распространили в пресс-службе ОГА региона. Согласно сведениям – цена работ по созданию данного объекта - 104 млн гривен, а площадь электростанции - шесть гектаров.

Спонсором же указанного строительства является фермерское хозяйство данной области. Украинское правительство установило высокий т.н. зеленый тариф – 15-18 евроцентов за кВт/ч, а это – важный стимул в вопросе внедрения энергопроектов – отметили в ОГА.

Как сообщал УРА-Информ, в прошлом году около столичной электростанции выявили свалку опасных отходов.