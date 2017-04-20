На Херсонщине из-за непогоды приостановили занятия в школах

Такое сообщение поступило от пресс-службы ОГА указанного региона. Согласно сообщению – по причине внезапного ухудшения погоды специалистами по ЧС принято такое решение – приостановить временно обучение в школах и детсадах области начиная с 19-го по 21-е апреля.

Причина - температура в учебных классах резко стала ниже 15-19 градусов – потому что отопительный сезон был завершен. Обучение в школах приостановили сразу в десяти районах.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране по причине непогоды уже погибло семь граждан – с начала суток 19-го апреля.