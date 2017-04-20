Лицензия телеканала Савика Шустера аннулирована

Как сказано в сообщении Нацсовета, сегодня лицензию на вещание телеканала 3S.tv (ООО "Телерадиокомпания "Всемирная информационная служба") по заявлению самого телеканала окончательно аннулировано.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, телеканал Савика Шустера прекратил вещание 1 марта 2017 года. В конце февраля гендиректор телеканала Павел Елизаро написал, что 28 февраля последний день вещания канала на спутнике. Спасибо всем за поддержку, но нас критически мало.

Наверное, мы обогнали время. Общество и бизнес пока не ощущают потребности в независимых СМИ, они готовы потреблять заготовочки олигархических каналов. Свободная журналистика, как чистая вода для организма, крайне необходима формирующемуся государству, - отмечал он.