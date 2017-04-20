Ликвидировали трех египетских главарей ИГИЛ

В сообщении говорится, что воздушные удары были направлены на боевиков Ансар аль-бейт Макдис, которые задействованы в ИГИЛ с 2014 года.

Военные не называют имена убитых. Однако описывают их как наиболее авторитетных участников ИГИЛ в Египте.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пока воздержаться от поездок в Египет.