Ликвидировали трех египетских главарей ИГИЛ

Reuters сообщает, что в результате авиаудара в Египте были ликвидированы трое главарей "Исламского государства" и 19 членов этой террористической группировки.
В сообщении говорится, что воздушные удары были направлены на боевиков Ансар аль-бейт Макдис, которые задействованы в ИГИЛ с 2014 года.
Военные не называют имена убитых. Однако описывают их как наиболее авторитетных участников ИГИЛ в Египте.
Ранее УРА-Информ сообщал, что Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пока воздержаться от поездок в Египет.