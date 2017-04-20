19:42 20.04.2017 | Общество | Новости
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Ликвидировали трех египетских главарей ИГИЛ

Reuters сообщает, что в результате авиаудара в Египте были ликвидированы трое главарей "Исламского государства" и 19 членов этой террористической группировки.

Ликвидировали трех египетских главарей ИГИЛ

В сообщении говорится, что воздушные удары были направлены на боевиков Ансар аль-бейт Макдис, которые задействованы в ИГИЛ с 2014 года.

Военные не называют имена убитых. Однако описывают их как наиболее авторитетных участников ИГИЛ в Египте.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пока воздержаться от поездок в Египет.


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