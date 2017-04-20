Кассир Днепровской полиции присвоила себе 700 тыс гривен

Сообщается, что данную сумму составляют средства, которые были изъяты или арестованы в рамках уголовных производств. Деньги должны были быть переданы в банковское учреждение для хранения, однако были присвоены сотрудницей полиции.

С 2013 по 2016 год женщина не выполняла свои обязанности кассира надлежащим образом и неоднократно совершала преступления против собственности.

К концу ее карьеры накопилась сумма материального ущерба в размере 700 тысяч гривен.

Обвинительный акт против горе-кассира передан в суд.

Ранее УРА-Информ сообщал, что полиция задержала за взятку одного из руководителей отдела Донецкой таможни.