16:49 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100164548:nastia

Кассир Днепровской полиции присвоила себе 700 тыс гривен

В сообщении Днепропетровской областной прокуратуры говорится, что кассир одного из городских управлений полиции присвоила себе около 700 тыс грн.

Кассир Днепровской полиции присвоила себе 700 тыс гривен

Сообщается, что данную сумму составляют средства, которые были изъяты или арестованы в рамках уголовных производств. Деньги должны были быть переданы в банковское учреждение для хранения, однако были присвоены сотрудницей полиции.

С 2013 по 2016 год женщина не выполняла свои обязанности кассира надлежащим образом и неоднократно совершала преступления против собственности.

К концу ее карьеры накопилась сумма материального ущерба в размере 700 тысяч гривен.

Обвинительный акт против горе-кассира передан в суд.

Ранее УРА-Информ сообщал, что полиция задержала за взятку одного из руководителей отдела Донецкой таможни.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив