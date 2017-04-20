К берегам Канады приплыл гигантский айсберг - ФОТО

По оценкам экспертов, глыба льда выше той, которая встала на пути у "Титаника" в 1912 году. Как сообщает Еuronews, айсберг, которые приблизился к городу Феррилэнд на 16 метров выше и в самой высокой точке составляет примерно 46 метров.

Он стал популярной туристической достопримечательностью, хотя местные жители далеко не восторге от такого присутствия. Вместе с тем сотрудник береговой охраны Адам Мэннинг рассказал журналистам, что глыба льда в основном остается в так называемой красной зоне, однако сейчас из-за сильного ветра и шторма ее сносит к берегу.

К этому могли привести серьезные, негативные природные условия, - пояснил он, добавив, что айсберг уже немного сдвинулся и разломился, но судя по всему, в ближайшее время он никуда не денется и это беспокоит, в первую очередь, рыбаков.

Сотрудник охраны также напомнил, что в этом году айсберги все чаще вырывается из обычной зоны и нарушает морские пути, заставляя суда либо изменять курс, либо снижать скорость. С начала нынешнего года уже 616 ледяных глыб вышли к путям на севере Атлантики, в то время когда за весь 2016 год зафиксированы 687 айсбергов-нарушителей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее ученые предупреждали, что в течение месяцев от антарктических льдов отколется крупнейший в истории айсберг.