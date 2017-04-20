Еще один циклон надвигается на Днепр

В сообщении говорится, что нынешний циклон, который сейчас бушует в Днепре, уйдет в сторону Кавказа. Взамен придет новый – западный циклон с Балкан.

Новый циклон также принесет мокрый снег и дождь, а также усиленный до 15-20 м/с ветер.

Температура днем не поднимется выше 7 градусов. Ночью ожидаются заморозки до минус 5 градусов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что из-за непогоды на Востоке Украины обесточены более 500 населенных пунктов.