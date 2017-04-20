15:42 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Еще один человек умер из-за осложнений ГРИППа

Центр по контролю и мониторингу заболеваний на своей официальной странице в Facebook сообщил обновленные данные по эпидемиологической ситуации в Украине.

Еще один человек умер из-за осложнений ГРИППа

В сообщении говорится, что за прошедшую неделе в Украине от ГРИППа умер человек.

Кроме того, более 130 тыс заболевших было зарегистрировано на прошлой неделе. 70% из них – дети до 17 лет.

Показатель заболеваемости ГРИППом и ОРВИ среди украинцев за прошлую неделю составил около 321 чел на 100 тыс. населения. Данный показатель не изменился с предыдущего периода.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в этом сезоне украинцы уже умирали в результате осложнений ГРИППа.


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