Еще один человек умер из-за осложнений ГРИППа

В сообщении говорится, что за прошедшую неделе в Украине от ГРИППа умер человек.

Кроме того, более 130 тыс заболевших было зарегистрировано на прошлой неделе. 70% из них – дети до 17 лет.

Показатель заболеваемости ГРИППом и ОРВИ среди украинцев за прошлую неделю составил около 321 чел на 100 тыс. населения. Данный показатель не изменился с предыдущего периода.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в этом сезоне украинцы уже умирали в результате осложнений ГРИППа.