15:41 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Днепропетровщина привлечет молодых специалистов бесплатным жильем

Для юных специалистов на Днепропетровщине хотят выделить примерно 200 домов и квартир.

Днепропетровщина привлечет молодых специалистов бесплатным жильем

Таким образом – ради привлечения на работу врачей в маленьких городах и селах Днепропетровщины в 2017 г. в регионе специально для служащих, которые недавно закончили вуз, выделят примерно 200 квартир, а также домов. Эту информацию 20-го апреля распространил глава ОГА региона – В. Резниченко.

Согласно его словам – уже в этом году квартиры получили сразу восьмеро медиков региона. На данный же момент  под жилье для специалистов переделывают помещение, которое ранее являлось молочной кухней в н.п. Васильковка. Там хотят сделать еще десять квартир.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко не одобрил идею приватизации жилья в общежитиях.


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