Днепропетровщина привлечет молодых специалистов бесплатным жильем

Таким образом – ради привлечения на работу врачей в маленьких городах и селах Днепропетровщины в 2017 г. в регионе специально для служащих, которые недавно закончили вуз, выделят примерно 200 квартир, а также домов. Эту информацию 20-го апреля распространил глава ОГА региона – В. Резниченко.

Согласно его словам – уже в этом году квартиры получили сразу восьмеро медиков региона. На данный же момент под жилье для специалистов переделывают помещение, которое ранее являлось молочной кухней в н.п. Васильковка. Там хотят сделать еще десять квартир.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко не одобрил идею приватизации жилья в общежитиях.