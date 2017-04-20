Астрономы открыли новую экзопланету

В сообщении говорится, что намного больше Земли и находится на расстоянии сорока световых лет от нас.

Планету уже прозвали Сверхземлей, так как предполагается, что на ней сможет обитать человек.

Исследования показывают, что вероятнее всего новая планета окружена атмосферой, а тепло она получает от своей материнской звезды в созвездии Кита. Кроме того, за пять миллиардов лет существования на планете наверняка должны были появиться океаны.

В будущем новая планета LHS 1140 будет исследоваться на Космическом телескопе Хаббла NASA/ESA.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Радары NASA сфотографировали опасный астероид.