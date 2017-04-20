23:29 20.04.2017 | Общество | Новости
100164556:nastia

Астрономы открыли новую экзопланету

На сайте Европейской южной обсерватории появилось сообщение о том, что современными астрономами найдена новая экзопланета, на которой есть место для жизни.

Астрономы открыли новую экзопланету

В сообщении говорится, что намного больше Земли и находится на расстоянии сорока световых лет от нас.

Планету уже прозвали Сверхземлей, так как предполагается, что на ней сможет обитать человек.

Исследования показывают, что вероятнее всего новая планета окружена атмосферой, а тепло она получает от своей материнской звезды в созвездии Кита. Кроме того, за пять миллиардов лет существования на планете наверняка должны были появиться океаны.

В будущем новая планета LHS 1140 будет исследоваться на Космическом телескопе Хаббла NASA/ESA.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Радары NASA сфотографировали опасный астероид.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив