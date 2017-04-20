17:30 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Американские СМИ сообщают, что Россия планирует полностью отделить Донбасс от Украины

Bloomberg сообщает, что по словам близких Кремлю источников, Путин планирует усилить контроль над Донбассом и полностью отделить данную территорию от Украины.

Американские СМИ сообщают, что Россия планирует полностью отделить Донбасс от Украины

В сообщении говорится, что РФ желает постепенно интегрировать два пограничных региона Украины в состав России.

Отмечается также, что Путин не собирается признавать аннексию и его реальный план касательно Украины состоит только в этом.

Наряду с этим, пресс-секретарь Путина заявил, что Кремль не собирается интегрировать в Россию никакие украинские территории. А также добавил, что такое их поведение инициировано и контролируется украинскими сепаратистами.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во время своего выступления в Королевском институте международных отношений президент Порошенко заявил о нарушении Россией всех обещаний и минских договоренностей


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