500 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

В сообщении говорится, что из-за налипания мокрого снега и сильных порывов ветра произошел обрыв электропередач. Таким образом без света остались Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Запорожская и Кировоградская области.

Кроме того, Н.Чечеткин сообщил, что на автодорогах ситуация стабильная. Движение есть во всех областях, кроме Днепропетровской. Там были образованы заторы из-за большегрузовых автомобилей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Новороссийске, упавшее из-за непогоды дерево, убило женщину.