14:21 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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500 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил СМИ во время заседания межведомственного оперативного штаба государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, что 524 населенных- пункта Украины были обесточены в результате непогоды.

500 населенных пунктов Украины остались без света из-за непогоды

В сообщении говорится, что из-за налипания мокрого снега и сильных порывов ветра произошел обрыв электропередач. Таким образом без света остались Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Запорожская и Кировоградская области.

Кроме того, Н.Чечеткин сообщил, что на автодорогах ситуация стабильная. Движение есть во всех областях, кроме Днепропетровской. Там были образованы заторы из-за большегрузовых автомобилей.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Новороссийске, упавшее из-за непогоды дерево, убило женщину.


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